На картах Google нашли «самый забавный вид»

Случайный снимок на картах Google со справляющим нужду мужчиной рассмешил сеть

Случайный снимок на картах Google рассмешил пользователей сети. На фотографию, которую пользователи Reddit признали «самым забавным видом», обратили внимание журналисты DailyStar.

На снимке, сделанном на Виргинских островах, видно, что водитель автомобиля, который снимал улицы для Google Street View, вышел из машины, чтобы справить нужду. При этом мужчина забыл приостановить запись. В итоге этот момент попал в обзор съемки Google и был опубликован на картах.

В комментариях многие написали, что случайный снимок рассмешил их. «Это самый забавный вид на картах Google», — заявил один из пользователей. Другой в шутку предположил, что водитель не выключил запись не по ошибке, а специально.

Ранее пользователь Reddit заметил на картах Google «загадочную черную дыру». Один из пользователей в комментариях предположил, что так выглядит верхушка горы со спутника. Другой юзер заявил, что на скриншоте запечатлен Бермудский треугольник. «Этот остров носит название Восток и относится к Республике Кирибати. То, что вам кажется черным, на самом деле темно-зеленое. Это очень густой лес», — объяснил другой комментатор.

До этого британский школьник Рори Чепмен (Rory Chapman) увидел неожиданную достопримечательность на картах Google. 12-летний мальчик нашел место под названием «Отверстие, ведущее к центру Земли».

