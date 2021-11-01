На картах Google заметили «загадочную черную дыру»

Пользователь обнаружил «загадочную черную дыру» на картах Google и разместил соответствующий скриншот на сайте Reddit. На его пост, опубликованный почти три недели назад, обратили внимание журналисты Business Insider в понедельник, 1 ноября.

Автор поста заметил подозрительный объект посреди океана. Он спросил у других юзеров, что они думают о его находке. «Что это такое? Это совсем не похоже на остров», — подписал изображение пользователь. При этом мужчина не уточнил координаты черной дыры.

Один из пользователей предположил, что так выглядит верхушка горы со спутника. Другой юзер заявил, что на скриншоте запечатлен Бермудский треугольник. «Это обломки от разбившегося космического корабля инопланетян», — в шутку предположил третий.

«Этот остров носит название Восток и относится к Республике Кирибати. То, что вам кажется черным, на самом деле темно-зеленое. Это очень густой лес», — объяснил другой комментатор.

Ранее сообщалось, что британский школьник Рори Чепмен (Rory Chapman) увидел неожиданную достопримечательность на картах Google. 12-летний мальчик нашел место под названием «Отверстие, ведущее к центру Земли». Ребенок решил расспросить о находке своего отца, но родитель не смог дать внятный ответ, поэтому семья решила узнать мнение об «отверстии» у пользователей сети. Однако юзеры тоже не смогли им помочь.