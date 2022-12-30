Названо число пытавшихся покинуть Украину из-за военного положения мужчин

Госпогранслужба Украины: около 12 тыс. мужчин пытались выехать из-за военного положения

Около 12 тысяч мужчин пытались незаконно выехать с Украины с момента введения военного положения, 15 из них погибли. Такое число назвала Госпогранслужба Украины в своем Telegram-канале.

«С начала военного положения 12 тысяч мужчин пытались незаконно пересечь границу. К сожалению, 15 из них погибли на речном участке и в горах», — заявили в ведомстве.

При этом служба не уточнила, сколько человек смогли незаконно покинуть страну.

16 ноября Верховная Рада Украины продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в республике до 19 февраля 2023 года. В свою очередь, замглавы украинского Минобороны Анна Маляр говорила, что власти не собираются проводить новую волну мобилизации, поскольку «потребность в новых солдатах отсутствует, а ситуация на фронте является устойчивой».