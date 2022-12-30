В Греции заменят старые такси на электрокары

В Греции запустят программу по замене 2 тысяч старых такси на электрокары

Правительство Греции запустит программу «Зеленое такси» по замене двух тысяч старых машин на электрокары. Владельцы такси смогут получить субсидию на приобретение нового средства передвижения, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство окружающей среды и энергетики республики.

Заявки на участие в программе будут приниматься с 9 января по 31 декабря 2023 года. Общий бюджет проекта составляет 40 миллионов евро, средства поступают из Фонда восстановления и устойчивости. Власти рассчитывают, что программа поможет электрифицировать парк транспортных средств такси в Греции путем замены старых машин с загрязняющими атмосферу выбросами на полностью электрические.

Субсидия составит 40 процентов от стоимости нового транспорта, ее максимальная сумма достигает 17,5 тысячи евро. За обязательное изъятие старого автомобиля будет отдельно выплачиваться пять тысяч евро. Размер субсидии увеличится на тысячу евро, если владелец машины является инвалидом, многодетным родителем или гражданином моложе 29 лет.

Ранее в декабре эколог Аида Леванова сравнила экологичность электромобилей и обычных авто. По ее словам, машины на двигателях внутреннего сгорания (ДВС) наносят больший вред окружающей среде, несмотря на то, что электрокары часто критикуют за необходимый для их создания литий и проблемы с утилизацией аккумуляторов.