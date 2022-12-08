Экологичность электромобилей и обычных авто сравнили

Эколог Леванова сравнила экологичность обычных авто и электромобилей

Электромобили часто критикуют из-за того, что литий, необходимый для их создания, очень сложен в добыче, кроме того, существует большая проблема не только с созданием, но и с утилизацией аккумуляторов. Тем не менее авто на двигателях внутреннего сгорания (ДВС) все равно наносят больший вред экологии. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила Аида Леванова, эколог, главный редактор медиа об экологии и разумном потреблении «ШЭР».

«Экологичность автомобиля можно рассматривать с точки зрения их жизненного цикла и с точки зрения влияния на городской воздух. Если мы говорим о втором аспекте, то тут электрокары абсолютные победители, машины на ДВС не могут с ними конкурировать. Именно поэтому электромашины и считаются экологичными», — сказала Леванова.

Если же рассматривать жизненный цикл авто, то здесь, как отметила Леванова, не все так однозначно. В случае электрокаров производство основных деталей — корпуса, колес и прочего — не сильно отличается от того же у авто на ДВС. При этом производство аккумуляторов создает ряд сложностей.

«Например, добыча того же лития имеет свои серьезные экологические издержки для региона. Соляные озера требуют много воды, которой и так недостает в той же Боливии, одном из мировых лидеров по добыче», — отметила эколог.

Помимо этого, все последние годы спрос на литий только рос, а с ней и добыча. В какой-то момент это становится уже губительным для природы и для жителей региона Аида Леванова эколог

Тем не менее батареи, по словам Левановой, как правило создаются уже с осознанием их конечности, некоторые производители заранее задумываются над тем, как переработать этот продукт. Эколог добавила, что, если батареи удастся сделать многоразовыми, производство электромобилей выйдет на новый уровень.

Ранее стало известно, что Татарстан назвали самым экологически чистым регионом России. Об этом говорится в исследовании НРА и МГУ.