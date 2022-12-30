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10:30, 30 декабря 2022Интернет и СМИ

Хазанов рассказал о забавном случае на свадьбе

Юморист Хазанов рассказал, что на его свадьбе регистраторша все время смотрела на Утесова

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Известный советский и российский юморист и актер Геннадий Хазанов рассказал о забавном случае, который произошел на его свадьбе в 1970 году. Подробностями он поделился в интервью изданию «7Дней».

По словам юмориста, свидетелем на церемонии был советский эстрадный певец Леонид Утесов. Хазанов признался, что сначала в шутку спросил у артиста, пойдет ли он к нему на свадьбу свидетелем, но тот неожиданно ответил согласием.

Хазанов добавил, что церемония прошла комично, так как регистраторша все время смотрела на Утесова. «Регистраторша, увидев Утесова, обомлела, забыла про брачующихся и все свои дурацкие казенные слова произнесла, глядя на своего кумира. А когда закончила речь, подскочила к Леониду Осиповичу: "Как давно вас у нас не было!" Обалдевший Утесов ответил: "Я вообще-то у вас первый раз!" — "Ну приходите почаще!"» — вспомнил юморист.

Ранее Хазанов рассказал о неловком случае, который произошел с ним и его другом, телеведущим Леонидом Якубовичем. Однажды Якубович съел все котлеты, которые приготовила соседка Хазанова по коммунальной квартире. После этого женщина попросила, чтобы телеведущий больше к ним в гости не приходил. Хазанов добавил, что ему тогда было стыдно за друга.

Свадьба Хазанова состоялась в декабре 1970 года. Его избранницей стала помощница режиссера Марка Розовского Злата Эльбаум. В 1974 году у супругов родилась дочь Алиса.

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Евгения Наумова
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