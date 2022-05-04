Хазанов рассказал о неловком случае с Якубовичем

Хазанов рассказал, как устыдился Якубовича, съевшего у него в гостях сковородку котлет

Народный артист России, актер и юморист Геннадий Хазанов вспомнил неловкий случай, который произошел с ним и его другом, телеведущим Леонидом Якубовичем. Историей, которая вызвала у него чувство стыда, он поделился в шоу «Я себя знаю!» на YouTube с комиком Азаматом Мусагалиевым.

Хазанов рассказал, что в прошлом жил в коммунальной квартире. По словам артиста, Якубович нередко приходил к нему в гости.

Юморист добавил, что его соседка по квартире очень любила готовить. В один из визитов Якубовича женщина решила угостить его жареными котлетами. «И пока она с кухни дошла до своей комнаты, когда она вернулась, Леня (Леонид Якубович — прим. «Ленты.ру») успел всю сковородку съесть. Она (соседка — прим. «Ленты.ру») сказала: "Пусть он к нам больше не приходит. У него нет совести, он сожрал все котлеты"», — со смехом вспомнил юморист.

Артист добавил, что ему тогда было стыдно за друга. Он также подчеркнул, что рассказанная история полностью правдива.

Ранее Хазанов также высказался о шутках комика Павла Воли. Он раскритиковал юмориста, назвав его выступление жалким зрелищем.