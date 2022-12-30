Россияне назвали желаемый уровень повышения зарплаты

«АльфаСтрахование»: 58% россиян хотели бы повышения зарплаты как минимум на 15-20%

Больше половины россиян мечтают о повышении зарплаты как минимум на 15-20 процентов. Такой уровень индексации назвали 58 процентов граждан, опрошенных сервисом «АльфаСтрахование» и компанией «HR Lab. - Лаборатория HR Инноваций», пишет ТАСС.

Еще 17 процентов россиян хотели бы, чтобы их зарплата выросла на 30-35 процентов. При этом большинство сотрудников в регионах (64 процента) рассчитывают на повышение зарплат выше инфляции. Руководство подтвердило индексацию в среднем на 15 процентов (от 7 тысяч до 30 тысяч рублей) примерно 33 процентам респондентов.

Россияне также поделились желаемым размером годовой премии: в основном участники опроса отвечали, что хотели бы получать денежное поощрение равное окладу. В свою очередь, о премии, превышающей размер зарплаты в два или три раза, мечтают пять процентов опрошенных граждан.

Опрос проводился в 44 субъектах России, в нем приняли участие почти 1,3 тысячи человек.

27 декабря первый вице-премьер страны Андрей Белоусов сообщил, что рост реальной зарплаты россиян в текущем году восстанавливается слишком медленно, так что эта важная задача переносится на 2023 год. В тот же день Минобороны выступило за повышение предельных зарплат главам подведомственных предприятий. Ведомство предлагает повысить коэффициент, согласно которому предельная зарплата может превышать средний заработок рядовых сотрудников максимум в пять раз, до восьми.