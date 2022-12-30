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06:19, 30 декабря 2022Среда обитания

Россиянам дали советы по безопасности на улице зимой

Эксперт по ЖКХ Крохин назвал балконы и разрезы кровли местами образования опасной наледи

Фото: Марина Мамонтова / Коммерсантъ

Зимой нужно быть особенно осторожным рядом с автодорогами, а также рядом с постройками любого типа, рассказал председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин. В беседе с «Лентой.ру» он дал ряд советов, как избежать потенциально опасных для жизни ситуаций, вызванных падением снега и образованием льда.

В первую очередь специалист призвал россиян проявлять бдительность на улице. По словам Крохина, важно держать ситуацию вокруг себя под контролем.

«К сожалению, вне зависимости от того, где человек находится, надо быть внимательным и соблюдать осторожность. Не нужно ходить в наушниках, важно быть внимательным и смотреть по сторонам, следить за тем, какой транспорт двигается. Были случаи, когда автобусы и легковые машины вылетали на тротуары», — заявил эксперт.

В периоды снегопада и гололеда лучше не находиться на улице, избегать проезжих частей и даже тротуаров

Константин Крохинпредседатель Союза жилищных организаций Москвы

Он также напомнил, что не стоит недооценивать опасность, исходящую от транспорта. По его словам, у водителей в зимний период ухудшается обзор и контроль над транспортными средствами.

«Особенно нужно быть осторожным в снегопад и гололед, когда плохая видимость: использование реагентов на автодорогах ухудшает видимость водителей. Это не просто снег, это такое химическое соединение снега, грязи и реагентов, которое налипает на лобовое стекло», — объяснил Крохин.

Рядом со зданиями, особенно многоэтажным, нужно соблюдать дистанцию в два метра от стены в спокойную погоду, пять метров — в ветреную, посоветовал специалист. Он также перечислил участки зданий, где формируются представляющие опасность глыбы льда и снега.

«Прежде чем подойти к зданию, обязательно посмотрите наверх. Самые опасные места — это разрезы кровли, именно там образуются сосульки в местах протечки и потери тепла в кровле. Также смотрите на балконы. Если они неправильно остеклены, то образуются наледь и сосульки. Смотрите и на углы здания: там может образовываться наледь, опасная для жизни и имущества человека», — подчеркнул председатель Союза жилищных организаций Москвы.

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Ранее стало известно о том, что в результате падения крупной глыбы льда на западе Москвы пострадал директор департамента оперативного управления МЧС генерал-лейтенант Анатолий Елизаров. Сообщалось, что 28 декабря в 13:00 на мужчину рухнула подтаявшая из-за оттепели прилипшая к постройке глыба льда. Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой.

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Кирилл Садовский
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