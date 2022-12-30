Раскрыт неизвестный механизм кишечного иммунитета

Immunity: резидентные Т-клетки памяти обеспечивают специфичный иммунитет в кишечнике

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего раскрыли ранее неизвестные свойства резидентных Т-клеток памяти желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), которые обеспечивают тканеспецифичный иммунитет. Результаты исследования, опубликованные в журнале Immunity, помогут разработать более эффективные вакцины, которые нацелены на конкретные ткани, а не на весь организм.

Резидентные Т-клетки памяти (TRM) представляют собой долгоживущие иммунные клетки, которые содержатся в эпителии или слизистой оболочке (в том числе желудочно-кишечного тракта) и представляют собой популяцию клеток, отдельную от циркулирующих в крови центральных и эффекторных Т-клеток памяти. TRM обеспечивают долговременную защиту против патогенов, атакующих конкретные органы и ткани, однако при избыточной активности вызывают аутоиммунные состояния.

Исследователи проанализировали TRM, содержащиеся в собственной пластинке (lamina propria) слизистой оболочки и эпителиальной ткани тонкого и толстого кишечника мышей. Оказалось, что все четыре популяции Т-клеток отличаются друг от друга картиной химических сигналов, которые они производят, включая цитокины и гранзимы. Первые участвуют в инциации воспалительных реакций, а вторые вызывают программируемую клеточную смерть, уничтожая зараженные или раковые клетки. TRM также различаются активностью генов, эпигенетической регуляцией и функциональностью.

Каждая популяция также характеризовалась разной зависимостью от белка эомезодермина — транскрипционного фактора, который влияет на развитие TRM. Хотя предыдущие исследования показали, что он подавляет резидентные Т-клетки памяти в коже, печени и почках, новые данные продемонстрировали полную противоположность этому в тонком кишечнике.

Ученые планируют провести дальнейшие исследования, чтобы определить пути развития TRM и то, как поддерживается их существование и специфичность в других тканях. Они предполагают, что в малом и толстом кишечнике важную роль играет микробиом, различия в котором определяют различия в функциях резидентных Т-клеток памяти. Предполагается, что влияя на кишечные бактерии, можно регулировать активность иммунных клеток в ЖКТ.