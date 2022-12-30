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09:38, 30 декабря 2022Мир

Республиканцы признались в наступающем из-за Украины кризисе

Politico: в Республиканской партии США признались в наступающем из-за Украины кризисе

Фото: President Of Ukraine

В Республиканской партии США наступает кризис из-за дискуссий по поводу помощи Украине. Об этом пишет американская газета Politico.

«Зеленский, по сути, является неблагодарной "королевой пособия" в мировом масштабе», — признал сын экс-президента США Дональда Трампа, приходящийся тезкой отцу, на своей странице в Twitter. Такое заявление он сделал накануне поездки украинского лидера в Вашингтон.

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Издание отмечает, что слова Дональда Трампа-младшего вызвали серьезный резонанс среди республиканской элиты. Внутрипартийная дискуссия заставила сторонников Трампа-старшего оппонировать приверженцам более интервенционистской политики в отношении Украины, которые выступают за наращивание помощи Вашингтона Киеву.

При этом Politico указывает, что противоречия в партии подогревает тот факт, что республиканцы, несмотря на критику Зеленского, в сравнении с демократами традиционно придерживаются более ястребиной политики в отношении Китая и Ирана и поддерживают финансирование геополитических оппонентов Пекина и Тегерана.

Ранее ряд чиновников и пользователей Twitter обвинили члена Палаты представителей США от Республиканской партии Мэтта Гетца в пророссийской позиции из-за его несогласия с отправкой дополнительной помощи Украине.

До этого конгрессменов-республиканцев Мэтта Гетца и Лорен Боберт пристыдили за отказ аплодировать президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его обращения к Конгрессу.

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Глеб Бажуткин
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