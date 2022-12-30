Умер лауреат главной премии в области архитектуры

Dezeen: в Японии в возрасте 91 года скончался архитектор Арата Исодзаки

Японский архитектор Арата Исодзаки, который является лауреатом главной премии в области архитектуры — Притцкеровской, умер в возрасте 91 года. Об этом сообщает издание Dezeen.

Архитектор скончался вечером в среду, 28 декабря, в своем доме в префектуре Окинава. Причина смерти и другие подробности не сообщаются.

Исодзаки за свою шестидесятилетнюю карьеру создал более 100 зданий. В 2019 году он был награжден Притцкеровской премией, которая считается аналогом Нобелевской в архитектуре. В 1986 году он получил награду от Королевского института британских архитекторов (RIBA). В число самых известных его работ входят небоскреб Allianz Tower в итальянском Милане, художественный комплекс Art Tower Mito в японской префектуре Ибараки и другие постройки.

В июле 2022 года в возрасте 54 лет скончался журналист, создатель и главный редактор влиятельного журнала об архитектуре и дизайне Dezeen Маркус Фэйрс. Причина смерти не сообщалась, однако известно, что до этого журналист почувствовал себя плохо и был доставлен в больницу.