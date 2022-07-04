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Умер создатель влиятельного журнала об архитектуре

В возрасте 54 лет скончался создатель журнала об архитектуре Dezeen Маркус Фэйрс
Маркус Фэйрс

Маркус Фэйрс. Кадр: Mies. UK / YouTube

В возрасте 54 лет скончался журналист, создатель и главный редактор влиятельного журнала об архитектуре и дизайне Dezeen Маркус Фэйрс (Marcus Fairs). Об этом сообщает издание.

Фэйрс скончался в четверг, 30 июня, издание сообщило о его смерти лишь через несколько дней. Причина смерти не сообщается, однако известно, что во вторник журналист почувствовал себя плохо и был доставлен в больницу. Фэйрс скончался в реанимации.

В Dezeen отметили, что в течение 24 часов не будут публиковать материалы, и попросили не беспокоить семью Фэйрса. «К сожалению, нашего лидера и наставника больше нет с нами. Но вся команда журнала будет стремиться продолжать то, что начал Маркус, и гарантировать, что его наследие выдержит испытание временем», — заявили в редакции.

Маркус Фэйрс основал Dezeen в 2006 году. Сегодня издание считается одним из самых популярных в сфере архитекторы и дизайна интерьеров. В 2017 году журналист получил награду Королевского института британских архитекторов (RIBA) за вклад в развитие сферы.

Ранее умер известный британский театральный режиссер Питер Брук. Британского деятеля культуры не стало в возрасте 98 лет. Причина его смерти не раскрывалась. Его считают одним из известнейших представителей авангарда в сценическом мастерстве XX века.

Нина Ташевская
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