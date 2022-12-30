Запрет продажи алкоголя в Тыве в праздники объяснили

Депутат Кара-оол связал запрет продажи алкоголя в Тыве в праздники борьбой с преступностью

Запрет на продажу алкоголя в Тыве в новогодние праздники связан с борьбой с преступностью в республике. Так решение властей в разговоре с «Лентой.ру» объяснил депутат Госдумы от региона, бывший глава Тывы Шолбан Кара-оол. Он также высказался о плюсах и минусах таких мер.

«Я считаю, что попытки решать вопросы с алкоголизацией населения всегда приветствуются. Насколько я знаю, в обществе тоже есть хорошее восприятие. Это соответствует их (властей — прим. "Ленты.ру") полномочиям, они обязаны принимать решения, регулирующие такие вопросы. Я слышал о том, что МВД республики Тыва отчиталось о том, что многие преступления были совершены в 2022 году в результате опьянения», — сказал парламентарий.

Эта попытка решать вопрос заслуживает уважения Шолбан Кара-оол депутат Госдумы, экс-глава Тывы

В то же время строгие ограничения не приводят ни к чему хорошему, считает Шолбан Кара-оол. По его мнению, эффективным со стороны властей было бы сделать бесплатным посещение оздоровительных и развлекательных мероприятий в этот период.

«С другой стороны, я считаю, что это должна быть система, связанная с этим делом. Мы знаем, что в истории нашей страны были попытки сухого закона, мы знаем, к чему это привело. В этом отношении я сторонник больше комплексного подхода, чем запретов», — заключил он.

О введении ограничений 30 декабря сообщила пресс-служба правительства региона. Они будут действовать с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. По заявлениям местных властей, такие меры введены для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан.

В 2021 году запрет на продажу спиртного коснулся столицы региона — города Кызыла. Продавать алкоголь запрещали с 31 декабря по 9 января, а также на майские праздники — с 1 по 10 мая.