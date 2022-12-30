Раскрыто содержимое курса военной подготовки для студентов

«Ъ»: студентов на курсе военной подготовки обучат общевойсковым уставам

Минобрнауки разослало программу курса военной подготовки в высшие учебные заведения. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Собеседники издания в нескольких российских вузах сообщили, что в рамках 108-часового курса студенты должны научиться разбирать и собирать автоматы и пулеметы АК-74 и РПК-74, пистолет Макарова, и овладеть навыками использования ручных гранат. Также учащимся предстоит освоить способы оказания первой медицинской помощи и ориентирование на местности без карты, основные положения общевоинских уставов, способы ведения современного общевойскового боя, организационно-штатную структуру общевойсковых подразделений.

Кроме того, учащихся обучат давать оценку «международным военно-политическим и внутренним событиям и фактам с позиции патриота своего Отечества».

Вузы должны располагать полевой учебной базой с объектами, «обеспечивающими проведение практик использования войсковых фортификационных сооружений, а также минно-взрывных инженерных заграждений». Помимо этого, подразумевается, что в высшем учебном заведении будет оборудован стандартный армейский плац.

23 декабря в Минобрнауки сообщили, что в российских вузах появится курс по основам военной подготовки. Уточняется, что модуль «Основы военной подготовки» разработан совместно с Минобороны России. Курс позволит сформировать компетенцию, которая необходима при возникновении ЧС и военных конфликтов. Позднеев в пресс-службе Минобрнауки уточнили, что модуль рекомендуется к включению в образовательные программы с 1 сентября 2023 года.

22 декабря Минпросвещения России выпустило документ, в котором утверждается программа образования на 2023 год. В частности, в российских школах появится начальная военная подготовка в рамках уроков основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ).