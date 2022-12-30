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19:52, 30 декабря 2022Среда обитания

В российском городе бывшую чиновницу признали виновной в хищении 1500 квартир

В Новосибирске бывшую чиновницу Светлану Стынину признали виновной в хищении 1500 квартир
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Бывшая начальница комитета по жилищным вопросам администрации Новосибирска Светлана Стынина была признана виновной по делу о хищении 1500 квартир. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на постановление Центрального районного суда российского города.

Бывшая чиновница вместе с подельниками похитила полторы тысячи квартир, принадлежащих мэрии, за период с 2008 по 2014 годы. «Сотрудники мэрии подыскивали покупателей квартир из числа знакомых и родственников, заключали с ними договоры купли-продажи, предметом которых являлось отчуждение права муниципалитета на жилые помещения. Тем самым сотрудники мэрии получали возможность установить свои цены на квартиры, искусственно занизив их относительно рыночных», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

После этого через номинальных покупателей от их имени заключались сделки с уже добросовестными покупателями, однако с учетом рыночных цен. В результате бюджету Новосибирска был нанесен ущерб в размере 40 миллионов рублей.

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Приговор суда был также вынесен в отношении бывшего заместителя Стыниной, Андрея Гудченко, и директора общества с ограниченной ответственностью «АД РЕМ» Елены Камерзановой. Всех их обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. В результате суд постановил наказать преступников лишением свободы на срок в три года условно, а также назначением штрафа — Стынина и Гудченко должны будут заплатить по полмиллиона рублей, а Камерзанова — 300 тысяч рублей.

В декабре стало известно, что в Новосибирской области власти приобрели многодетной матери-одиночке разваливающийся дом. По мнению самой россиянки, он непригоден для жизни. При этом до того, как власти Краснозерского района решили приобрести объект, он продавался у частного лица вдвое дешевле, чем был впоследствии куплен.

Полина Кислицына
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