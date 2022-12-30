Саблист оценил информацию о разводе с олимпийской чемпионкой из-за отъезда в США

Саблист Лоханов заявил, что развелся с чемпионкой ОИ Поздняковой по разным причинам

Российский саблист Константин Лоханов в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) оценил информацию о том, что он развелся с олимпийской чемпионкой по сабле Софией Поздняковой из-за его отъезда в США.

Спортсмен заявил, что они с Поздняковой расстались по разным причинам. «Это все, что я могу сказать на эту тему, в отличие от некоторых представителей российской спортивной элиты, которые решили, что наша личная жизнь их касается, и дали много интервью желтой прессе», — подчеркнул он.

5 сентября стало известно, что Лоханов разводится с Поздняковой. Тогда сообщалось, что он уехал в США, чтобы заниматься тренерской деятельностью. Лоханов предлагал жене поехать с ним, однако фехтовальщица решила остаться в России и подать на развод.

Лоханов участвовал в Олимпиаде-2020, однако не завоевал медалей. Он является двукратным чемпионом мира по фехтованию на саблях среди юниоров.