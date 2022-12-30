Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Витязь
Сегодня
19:00 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
ХК Сочи
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
Сегодня
19:30 (Мск)
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
Вест Хэм Юнайтед
Сегодня
22:45 (Мск)
Брентфорд
Англия - Премьер-лига|18-й тур
Ливерпуль
Сегодня
23:00 (Мск)
Лестер Сити
Англия - Премьер-лига|18-й тур
14:54, 30 декабря 2022Спорт

Саблист оценил информацию о разводе с олимпийской чемпионкой из-за отъезда в США

Саблист Лоханов заявил, что развелся с чемпионкой ОИ Поздняковой по разным причинам

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Российский саблист Константин Лоханов в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) оценил информацию о том, что он развелся с олимпийской чемпионкой по сабле Софией Поздняковой из-за его отъезда в США.

Спортсмен заявил, что они с Поздняковой расстались по разным причинам. «Это все, что я могу сказать на эту тему, в отличие от некоторых представителей российской спортивной элиты, которые решили, что наша личная жизнь их касается, и дали много интервью желтой прессе», — подчеркнул он.

5 сентября стало известно, что Лоханов разводится с Поздняковой. Тогда сообщалось, что он уехал в США, чтобы заниматься тренерской деятельностью. Лоханов предлагал жене поехать с ним, однако фехтовальщица решила остаться в России и подать на развод.

Лоханов участвовал в Олимпиаде-2020, однако не завоевал медалей. Он является двукратным чемпионом мира по фехтованию на саблях среди юниоров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Кремль высказался о выборах президента России в 2024 году
Спад в сфере услуг в России ускорился
Саблист оценил информацию о разводе с олимпийской чемпионкой из-за отъезда в США
Дерипаска призвал отказаться от госкапитализма последних десяти лет
Пользователи сети озвучили главные просьбы к противоположному полу
Посла Китая в США назначили главой МИД Китая
Россиян предупредили о предлагающих бесплатный алкоголь в мессенджере аферистах
Известный бизнесмен подарил падчерицам подделки Cartier и был пойман на обмане
Белгородский губернатор назвал число погибших при обстрелах ВСУ мирных жителей
Переводы россиян за рубеж выросли в 27 раз
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.