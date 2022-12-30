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14:45, 30 декабря 2022Россия

Белгородский губернатор назвал число погибших при обстрелах ВСУ мирных жителей

Глава Белгородской области Гладков заявил о гибели 22 мирных жителей при обстрелах ВСУ

Фото: пресс-служба губернатора Белгородской области / РИА Новости

За все время обстрелов Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли 22 мирных жителя. Такое число погибших назвал глава региона Вячеслав Гладков, его слова приводит РИА Новости в пятницу, 30 декабря.

По заявлению Гладкова, еще 100 человек при обстрелах получили ранения.

«Год оказался для нас сложным, и самая большая беда, которая случилась, — это погибшие мирные жители: 22 человека погибли», — цитирует агентство губернатора.

Он добавил, что из-за обстрелов в населенных пунктах региона нарушено теплоснабжение, из-за чего поврежденные здания начали разрушаться.

Последний обстрел Белгородской области был зафиксирован 30 декабря. Гладков рассказал, что жертв и пострадавших при обстреле не было. Он добавил, что снарядом был поврежден один частный жилой дом.

При этом за 30 декабря это уже третий обстрел региона. Ранее в этот же день был дважды обстрелян Шебекинский городской округ региона.

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Марк Леонов
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