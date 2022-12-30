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13:43, 30 декабря 2022Россия

Село в приграничном российском регионе попало под обстрел ВСУ

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Вязовое

Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Вязовое в приграничной Белгородской области. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Под обстрел ВСУ попало село Вязовое Краснояружского района. Жертв и пострадавших нет. Снарядом поврежден один частный жилой дом — фасад, окна, кровля и забор», — пояснил глава области.

Он уточнил, что многодетную семью, проживавшую в этом доме, пока переселили в безопасное место. Кроме того, в результате обстрела были повреждены линии электропередачи и газоснабжения. На место прибыли оперативные и аварийные службы.

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Это уже третий обстрел Белгородской области за 30 декабря. Ранее Гладков сообщил о двух атаках ВСУ на Шебекинский городской округ региона. По его словам, пострадавших не было, однако есть попадание снаряда на территорию промышленного предприятия — выбиты окна, поврежден забор.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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