Россияне перевыполнили план по аренде жилья в одной стране

Emirates.Estate: спрос россиян на аренду в ОАЭ оказался выше, чем в совокупности за 3 года

В 2022 году россияне перевыполнили план по аренде жилья в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) — спрос на съемные объекты оказался на 40,72 процента выше, чем в совокупности за предыдущие три года (2019-2021). К такому выводу пришли эксперты портала Emirates.Estate в своем исследовании, текст которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

По итогам ноября 2022 года, как отмечают специалисты, интерес россиян к аренде в ОАЭ сократился на 22,71 процента по сравнению с октябрем — это первое с июня снижение показателя и самое значительно с апреля текущего года. Несмотря на отрицательную динамику, арендный спрос в последний месяц осени оказался более чем в 2,5 раза выше, чем в аналогичный период в 2021-м и в 8 раз — чем в 2020-м.

Кроме того, существенный рост числа запросов на аренду недвижимости в этой стране был зафиксирован и на протяжении 11 месяцев 2022 года. Так, с января по ноябрь включительно число обращений увеличилось на 236,2 процента относительно такого же периода прошлого года и на 554,65 процента относительно 11 месяцев 2020-го.

Ранее сообщалось, что российский спрос на недвижимость за границей за 2022 год вырос более чем в два раза. Среди популярных у россиян стран для поиска жилья эксперты назвали Турцию, ОАЭ, Грузию, Черногорию, Таиланд и Болгарию.