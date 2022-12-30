Россиянин ударил ножом водителя машины за неправильную парковку

В Петербурге пешеход ударил водителя машины за неправильную парковку

В Петербурге задержали 41-летнего местного жителя, который ударил ножом водителя, неправильно припарковавшего машину. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Во время спора из-за парковки автомобиля, мешающего проходу пешеходов, мужчина нанес 37-летнему водителю ранения в грудь и живот. Потерпевшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, напавшего поместили в изолятор.

Ранее сообщалось, что в Адыгее мужчина проник в комнату к спящему знакомому и ударил его ножом в шею.