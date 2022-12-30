В офисе Зеленского рассказали о серьезных потерях ВСУ в районе Артемовска

Советник офиса Зеленского Арестович: ВСУ несут серьезные потери у Артемовска и Соледара

Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут серьезные потери в районах Артемовска и Соледара в ДНР. Об этом политический деятель сказал в эфире «Фейгин Live» (Марк Фейгин внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов).

Он уточнил, что направлениями для «главного удара» украинских подразделений являются «восточные районы Бахмута (украинское название Артемовска. — прим. «Ленты.ру»), чуть южнее Соледара и сам Соледар».

29 декабря официальный спикер Минобороны (МО) России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России продолжили наступление на донецком направлении специальной военной операции и заняли новые выгодные рубежи. По словам Конашенкова, при наступлении российские военнослужащие смогли уничтожить и ранить до 80 солдат противника. Кроме того, ВС России уничтожили несколько единиц техники ВСУ.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что ВСУ несут большие потери и восполняют их необученными новобранцами, и объяснил это словами «простая арифметика». «Потерь все больше, а желающих оказать сопротивление наступающим российским войскам все меньше», — сказал он.