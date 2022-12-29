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13:19, 29 декабря 2022Россия

Российские войска заняли новые рубежи на донецком направлении

Спикер МО Конашенков заявил, что ВС России продолжили наступление на донецком направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продолжили наступление на донецком направлении специальной военной операции и заняли новые выгодные рубежи. С таким заявлением выступил официальный спикер Минобороны (МО) России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, при наступлении российские военнослужащие смогли уничтожить и ранить до 80 солдат противника. Кроме того, ВС России уничтожили несколько единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Потери противника составили (...) четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей», — заявил он.

Днем ранее Минобороны отчиталось об уничтожении диверсантов на южно-донецком направлении. В оборонном ведомстве уточнили, что украинские диверсанты действовали в направлении населенного пункта Владимировка, который находится в Донецкой народной республике.

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Марк Леонов
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