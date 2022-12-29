Российские войска заняли новые рубежи на донецком направлении

Спикер МО Конашенков заявил, что ВС России продолжили наступление на донецком направлении

Вооруженные силы (ВС) России продолжили наступление на донецком направлении специальной военной операции и заняли новые выгодные рубежи. С таким заявлением выступил официальный спикер Минобороны (МО) России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, при наступлении российские военнослужащие смогли уничтожить и ранить до 80 солдат противника. Кроме того, ВС России уничтожили несколько единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Потери противника составили (...) четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей», — заявил он.

Днем ранее Минобороны отчиталось об уничтожении диверсантов на южно-донецком направлении. В оборонном ведомстве уточнили, что украинские диверсанты действовали в направлении населенного пункта Владимировка, который находится в Донецкой народной республике.