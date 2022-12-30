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11:43, 30 декабря 2022Россия

В ДНР приняли новую конституцию

Депутаты Народного Совета ДНР приняли новую конституцию

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Парламент Донецкой народной республики (ДНР) единогласно принял новую конституцию. Об этом передает РИА Новости.

По словам врио главы региона Дениса Пушилина, данный этап означает «возвращение Донбасса в лоно русской культурно-исторической традиции», а также достижение цели, к которой шли восемь лет.

В этот же день стало известно, что парламент Народного совета Луганской народной республики (ЛНР) принял новую конституцию. Поддержали проект новой конституции 43 из 43 присутствующих депутатов.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источник в Госдуме сообщали, что конституции двух новых регионов в составе России — ДНР и ЛНР будут синхронно приняты 30 декабря. При этом, по информации издания, основные законы Херсонской и Запорожской областей будут приниматься в 2023 году, не раньше, чем изберут новые парламенты этих субъектов.

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Сергей Истомин
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