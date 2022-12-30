Парламент ЛНР принял новую конституцию республики

Парламент Луганской Народной Республики принял новую конституцию в связи с вхождением в РФ

Парламент Народного совета Луганской народной республики (ЛНР) принял новую конституцию республики. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что поддержали проект новой конституции 43 из 43 присутствующих депутатов.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источник в Государственной Думе сообщали, что конституции двух новых регионов в составе России — Донецкой и Луганской народных республик будут синхронно приняты 30 декабря. При этом, по информации издания, основные законы Херсонской и Запорожской областей будут приниматься в 2023 году, не раньше, чем изберут новые парламенты этих субъектов.

30 сентября в Кремле президент России Владимир Путин подписал договор о принятии новых регионов в состав страны. Референдумы по вопросу о вхождении в состав России ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях состоялись с 23 по 27 сентября. Подавляющее большинство граждан проголосовали за вхождение в состав России.