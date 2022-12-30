Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:21, 30 декабря 2022Россия

Парламент ЛНР принял новую конституцию республики

Парламент Луганской Народной Республики принял новую конституцию в связи с вхождением в РФ
СюжетРеферендум в Херсонской области:

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Парламент Народного совета Луганской народной республики (ЛНР) принял новую конституцию республики. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что поддержали проект новой конституции 43 из 43 присутствующих депутатов.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источник в Государственной Думе сообщали, что конституции двух новых регионов в составе России — Донецкой и Луганской народных республик будут синхронно приняты 30 декабря. При этом, по информации издания, основные законы Херсонской и Запорожской областей будут приниматься в 2023 году, не раньше, чем изберут новые парламенты этих субъектов.

30 сентября в Кремле президент России Владимир Путин подписал договор о принятии новых регионов в состав страны. Референдумы по вопросу о вхождении в состав России ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях состоялись с 23 по 27 сентября. Подавляющее большинство граждан проголосовали за вхождение в состав России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Россиян обяжут заплатить новый налог по итогам 2023 года
В УЕФА сделали заявление о смерти Пеле
Судьбу газового хаба в Турции связали с позицией Евросоюза
В России выявили 5810 случаев коронавируса
Опасный диагноз заставил женщину похудеть на 29 килограммов
«Роснефть» выпустила атлас «Морские млекопитающие России»
В России выделят миллиарды рублей на помощь обманутым дольщикам
Германия столкнулась с острой нехваткой вооружений и техники
В Москве возбудили уголовное дело после падения сосульки на генерала МЧС
На Украине назвали число пропавших без вести жителей республики
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.