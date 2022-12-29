Конституции ДНР и ЛНР решили принять синхронно

«Ведомости»: конституции ДНР и ЛНР будут синхронно приняты 30 декабря

Конституции двух новых республик в составе России — Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) будут синхронно приняты 30 декабря. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, близкий к Госдуме.

Спикер народного совета ЛНР Денис Мирошниченко также рассказал, что в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента 30 декабря «одним из вопросов будет принятие конституции».

При этом, по информации издания, Основные законы Херсонской и Запорожской областей будут приниматься в 2023 году, не раньше, чем изберут новые парламенты этих субъектов Федерации.

Ранее собеседник «Коммерсанта» в парламенте ДНР подчеркнул, что депутаты не планируют инициировать процедуру назначения представителя от республики в Совет Федерации и «консультаций на этот счет не проводилось». Первостепенным вопросом в настоящий момент, по его мнению, является принятие новой Конституции, после этого Народный совет ДНР вернется к вопросу назначения сенаторов.

30 сентября в Кремле президент России Владимир Путин подписал договор о принятии в Россию новых регионов. Референдумы по вопросу о вхождении в состав России ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли с 23 по 27 сентября. Подавляющее большинство граждан проголосовали за вхождение в состав России.

