Раскрыт размер взятки за отсутствие реального срока российскому судье

Судья из Сочи оценил наказание без реального срока в 50 млн рублей

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала разрешение возбудить уголовное дело в отношении судьи Лазаревского районного суда Сочи Сергея Богдановича. Об этом со ссылкой на пресс-службу ВККС сообщает ТАСС.

По данным коллегии, основанием для согласия на возбуждение дела стали результаты проверки в отношении судьи. Выяснилось, что судья согласился при рассмотрении уголовного в отношении подсудимого Сафарбия Напсо назначить наказание не связанное с реальным лишением свободы. Свои услуги судья оценил в 50 миллионов рублей.

Для передачи взятки была выстроена цепь из трех посредников, последний из которых передал судье первый взнос в 25 миллионов рублей на одной из автозаправочных станций (АЗС). Дело в отношении посредников в даче взятки выделено в отдельное производство.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против бывшего председателя Беловодского районного суда Луганской Народной Республики Александра Горенко, в прошлом которого вскрылся обман.