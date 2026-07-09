В прошлом российского судьи вскрылся обман

Бастрыкин возбудил дело против экс-главы Беловодского суда ЛНР Горенко за мошенничество

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против бывшего председателя Беловодского районного суда Луганской Народной Республики Александра Горенко, в прошлом которого вскрылся обман. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Расследование ведется по статье 159 УК РФ («Мошенничество») с согласия Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС).

По версии следствия, с 12 февраля по 30 августа 2021 года Горенко, который занимал тогда должность заместителя районного прокурора, в Луганске получил 4,4 миллиона рублей от местного жителя за освобождение сына из-под стражи и прекращение в отношении него уголовного преследования за незаконный оборот наркотиков.

Горенко присвоил деньги, но обещание свое не выполнил. 9 августа 2021 года он ушел с прокурорской должности, а позже стал судьей.

Ранее Бастрыкин направил в ВККС представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Лазаревского районного суда Сочи в отставке Сергея Богдановича, запросившего 50 миллионов рублей за свои услуги.