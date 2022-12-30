Кремль выразил обеспокоенность инцидентом с украинской ракетой в Белоруссии

Песков заявил, что Кремль обеспокоен инцидентом с украинской ракетой в Белоруссии

Кремль крайне обеспокоен инцидентом с украинской ракетой, которая упала на территорию Белоруссии. Об этом в пятницу, 30 декабря, завил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Это то событие, которое вызывает крайнюю обеспокоенность не только у нас, но и у наших белорусских партнеров», — сказал представитель Кремля.

По его словам, военнослужащие России и Белоруссии находятся в постоянном контакте, что позволяет добиться доверительного диалога на высочайшим из возможных уровней. Он также отметил, что Минск предпринял ряд действий в связи с этой ситуацией и выступил «с определенным демаршем» перед Киевом.

«Но, еще раз повторяю, это событие, которое вызывает озабоченность», — заключил Песков.

О падении снаряда стало известно в четверг, 29 декабря. Оно было зафиксировано с 10:00 до 11:00 по местному времени. Минобороны республики заявило, что упавшая ракета была сбита системой противовоздушной обороны страны.