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13:58, 30 декабря 2022Россия

Кремль выразил обеспокоенность инцидентом с украинской ракетой в Белоруссии

Песков заявил, что Кремль обеспокоен инцидентом с украинской ракетой в Белоруссии
СюжетМинобороны:

Фото: БелТА / ТАСС

Кремль крайне обеспокоен инцидентом с украинской ракетой, которая упала на территорию Белоруссии. Об этом в пятницу, 30 декабря, завил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Это то событие, которое вызывает крайнюю обеспокоенность не только у нас, но и у наших белорусских партнеров», — сказал представитель Кремля.

По его словам, военнослужащие России и Белоруссии находятся в постоянном контакте, что позволяет добиться доверительного диалога на высочайшим из возможных уровней. Он также отметил, что Минск предпринял ряд действий в связи с этой ситуацией и выступил «с определенным демаршем» перед Киевом.

«Но, еще раз повторяю, это событие, которое вызывает озабоченность», — заключил Песков.

О падении снаряда стало известно в четверг, 29 декабря. Оно было зафиксировано с 10:00 до 11:00 по местному времени. Минобороны республики заявило, что упавшая ракета была сбита системой противовоздушной обороны страны.

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Никита Абрамов
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