США назвали своего единственного соперника

Госдеп: США считают Китай единственным соперником, способным изменить миропорядок

США видят в Китае своего единственного соперника, способного изменить существующий миропорядок. Об этом заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Пател, передает РИА Новости.

По его словам, Пекин не только намерен перекроить текущее положение дел, но и «наращивает экономическую, дипломатическую, военную и технологическую силу для достижения этой цели».

Ранее обозреватель Агата Демаре в статье для американского журнала Foreign Affairs заявила, что Китай нашел способ подорвать финансовую гегемонию Америки. По мнению автора, КНР способна сопротивляться излюбленному оружию США — экономическим санкциям.

28 декабря газета Independent увидела «большую дыру» в торговой и внешнеэкономической политике президента Джо Байдена в долгосрочной стратегии США в реалиях новой геополитической эпохи. Как заявлялось в материале издания, Байден назвал нынешнее десятилетие «решающим», однако созданный Вашингтоном миропорядок может быть «насильственно разрушен» Россией и Китаем. С точки зрения Вашингтона, Россия представляет собой «неотложную» проблему, однако «более серьезная угроза» для американского доминирования исходит от Китая — единственной страны, способной свергнуть США с «трона выдающейся мировой державы».