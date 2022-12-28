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14:12, 28 декабря 2022Интернет и СМИ

В США заявили о знании в Китае способа подорвать финансовую гегемонию Америки

Foreign Affairs: в Китае нашли способ успешно сопротивляться экономическим санкциям США

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Обозреватель Агата Демаре в статье для американского журнала Foreign Affairs заявила, что Китай нашел способ подорвать финансовую гегемонию Америки. По мнению автора, КНР способна сопротивляться излюбленному оружию США — экономическим санкциям.

«Санкции уже давно являются излюбленным дипломатическим оружием Соединенных Штатов. Поскольку Вашингтон все больше и больше полагается на санкции, многие государства начали укреплять свою экономику для противодействия таким мера», — утверждает эксперт. По ее словам, политика США спровоцировала появление нового явления: санкционного сопротивления.

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Денис Савосин
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