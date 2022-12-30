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14:09, 30 декабря 2022Россия

В Кремле дали оценку интеграции четырех новых регионов в России

Песков заявил, что процесс интеграции четырех новых регионов в России идет успешно

Фото: Александр Ермошенко / Reuters

Процесс интеграции четырех новых регионов в России идет успешно и полным ходом. Такую оценку дал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его мнению, сейчас важно обеспечить безопасность на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Комментируя принятие конституций в ДНР и ЛНР, Песков заявил, что республики могут занять достойное место среди всех субъектов России.

«Для нас главное, чтобы была обеспечена их безопасность, как вы знаете, обеспечение безопасности людей, которые проживают там, являются главной целью нашей операции, об этом говорил президент России Владимир Путин», — пояснил он.

Накануне стало известно, что народный совет Донецкой Народной Республики проголосовал за принятие новой конституции. По словам врио главы региона Дениса Пушилина, данный этап означает «возвращение Донбасса в лоно русской культурно-исторической традиции», а также достижение цели, к которой шли восемь лет.

Кроме того, парламент ЛНР принял новую конституцию в связи с вхождением в состав России. Проект новой конституции поддержали 43 из 43 присутствующих депутатов.

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Анна Щербакова
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В Кремле дали оценку интеграции четырех новых регионов в России
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