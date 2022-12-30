В РПЦ посоветовали блогеру Лебедеву «удалиться в пустыню»

В РПЦ в ответ на критику церкви посоветовали блогеру Лебедеву «удалиться в пустыню»

В Русской православной церкви (РПЦ) ответили на критику популярного блогера и дизайнера Артемия Лебедева. Зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в своем Telegram-канале посоветовал блогеру «удалиться в пустыню».

«"Новаторское" умозаключение Лебедева, что Церковь – посредник между Богом и человеком, является еще одним из множества перепевов избитой мысли, вымученной теми людьми, которые пытаются себе доказать, что они слишком велики и интеллектуальны, чтобы ходить в Церковь (...), чтобы получить "посреднические услуги"», — написал представить РПЦ. По его мнению, такое представление о церкви примитивно и уныло.

Он также посоветовал блогеру «удалиться в пустыню», где нет посредников, чтобы «общаться с божественными энергиями напрямую». «Там, кстати, в пустыне и столь ненавистный Лебедеву закон о защите чувств верующих (который должен бы быть неоднократно имплементирован в отношении него) не имеет никакой актуальности», — добавил Кипшидзе.

Таким образом представитель РПЦ прокомментировал высказывания Лебедева с критикой в адрес церкви. Ранее блогер в своем Telegram-канале заявил, что «церковь не имеет никакого отношения к Богу». По его мнению, религиозные институты выступают в качестве посредника между Богом и человеком. При этом, как считает блогер, «автору вселенной не нужен крест, не нужен полумесяц и не нужен толстый мужик с головой слона».