В России появится замена Android

«Ъ»: российские IT-компании намерены создать замену ОС Android

Российские компании запланировали создать консорциум для разработки общедоступной операционной системы для смартфонов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

О планах отечественных компаний разработать и запустить операционную систему рассказал источник «Ъ» в правительстве. По его словам, Минцифры подключит к развитию отечественной мобильной экосистемы разработчиков от VK, «Яндекса», Сбербанка и «Ростелекома». Консорциум намерен создать замену популярных ОС на базе открытого общедоступного кода Android, а также платформу совместимых с ней сервисов.

Источник на рынке электроники отметил, что VK и Сбер заинтересованы в запуске собственных сервисов по аналогии с Google Mobile Services (GMS). Уточняется, что создание новой ОС не будет противоречить планам по развитию мобильной экосистемы на базе ОС «Аврора» — последняя будет направлена на потребителей в корпоративном и государственном секторе.

По словам одного из собеседников «Ъ», запустить ОС для широкого потребителя будет проще, чем ОС «Аврора». Собеседник издания на рынке мобильной разработки подтвердил, что создание экосистемы на базе Android обойдется дешевле, чем разработка платформы на основе ОС «Аврора». «Это выполнимая задача, если компании объединят экспертизу», — оценил перспективы проекта источник на рынке электроники, заметив, что на разработку новой ОС потребуется не более года.

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