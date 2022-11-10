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10:11, 10 ноября 2022Интернет и СМИ

Российский магазин приложений решили сделать обязательным для предустановки

Правительство России включило RuStore в перечень программ для обязательной предустановки

Фото: Unsplash

Российский магазин приложений RuStore, который позиционируется как отечественная альтернатива Google Play, решили сделать обязательным для предустановки. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале российского правительства.

RuStore включили в список программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства в 2023 году. Отмечается, что этот магазин приложений должен заменить программу App List, предназначенную для доступа к социально значимым ресурсам.

В правительстве заявили, что это решение вступит в силу с 1 марта 2023 года и позволит обеспечить россиянам «бесперебойный доступ к востребованным цифровым услугам и сервисам в условиях внешних ограничений».

RuStore стал доступен для пользователей устройств на базе Android в мае. Сервис был разработан по поручению премьер-министра России Михаила Мишустина. Уточнялось, что созданием магазина занимались крупнейшие российские IT-компании при поддержке Минцифры. В середине июля сообщалось, что россияне совершили в RuStore более миллиона скачиваний. Лидерами по загрузке стали финансовые приложения.

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Евгения Наумова
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