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21:59, 30 декабря 2022Экономика

Путин отменил срок продажи доли Shell в «Сахалине-2»

Президент Путин указом отменил срок продажи правительством доли Shell в «Сахалине-2»

Фото: Сергей Фомин / Russian Look / Global Look Press

Президент России Владимир Путин своим указом отменил срок, в течение которого правительство должно продать долю Shell в проекте «Сахалин-2», следует из внесенных в документ изменений. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее в указе говорилось, что правительство должно оценить и продать долю в уставном капитале в течение четырех месяцев со дня принятия решения об отказе ее передать. Теперь это требование отменяется.

«Доля в уставном капитале общества, передача которой… не была осуществлена акционеру компании, подлежит оценке и продаже правительством Российской Федерации. Продажа такой доли осуществляется в установленном правительством Российской Федерации порядке российскому юридическому лицу, соответствующему критериям, определенным этим порядком», — говорится в документе.

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Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что правительство России может перенести срок выбора нового акционера СПГ-проекта «Сахалин-2» вместо Shell. Предполагалось, что на конкурс, который должен завершиться 30 декабря, поступит заявка от НОВАТЭКа. Но компания, по данным издания, пока не готова подать коммерческое предложение о покупке доли (27,49 процента) в проекте.

Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ, согласно которому имущество проекта «Сахалин-2» было передано государству, а оператора было предписано сменить на новое, российское юрлицо. Новый оператор ООО «Сахалинская Энергия» был создан 5 августа с долей в уставном капитале у «Газпром Сахалин холдинга». Компания Shell отказалась участвовать в новом операторе «Сахалина-2».

Проект «Сахалин-2» реализовывался на условиях соглашения о разделе продукции — помимо «Газпрома», Mitsui и Mitsubishi долей в прежнем операторе владела британско-голландская Shell.

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Марина Совина
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