Россиянам дали советы по уходу за чувствительной кожей зимой

Дерматовенеролог Девятова призвала людей с чувствительной кожей умываться теплой водой

Людям с чувствительной кожей можно умываться только теплой водой, а не холодной или горячей, рассказала дерматовенеролог Алена Девятова. В беседе с «Лентой.ру» врач призвала россиян следовать простым правилам и дала несколько советов по уходу за проблемной кожей лица зимой и летом.

Чувствительная кожа — это не болезнь, но пациенты с такой особенностью часто жалуются на жжение, боль, зуд или покалывание, рассказала Девятова. Такой тип кожи отличается повышенной реактивностью на раздражители — прикосновения, стресс, холод или тепло.

С наступлением холодов кожа иначе реагирует на внешние и привычные факторы. Косметика перестает подходить, вода делает кожу стянутой, а шарф или свитер могут вызвать высыпания на лице Алена Девятова дерматовенеролог

Причин проявления синдрома чувствительной кожи может быть несколько. Это реакция сосудов на раздражители, экологические факторы, психоэмоциональный фон, истончение или потерю гидролипидной мантии. Хронические кожные заболевания и возраст старше 40 лет также обуславливают высокую чувствительность кожи, дополнила врач.

Также, по ее словам, чувствительность кожи может быть одним из симптомов болезней — от атопического дерматита до розацеа.

Людям с чувствительной кожей можно очищать лицо мягко и без использования мыла. Также им подойдут молочко для очищения или мягкие пенки с рН 5.5, успокаивающие и увлажняющие тоники без спирта с противовоспалительным эффектом

Алена Девятова дерматовенеролог

Девятова обратила внимание, что людям с чувствительной кожей нужно умываться и принимать душ с теплой водой до 36 градусов по Цельсию, а скрабы и средства с эфирными маслами для них под запретом. Также такой коже навредят увлажняющие средства, в составе которых есть сквалан, триглицериды, жирные кислоты, церамиды, мочевина, аминокислоты.

«Не забывайте использовать солнцезащитный крем с фактором защиты не менее 30, — подытожила дерматовенеролог. — Все перечисленные меры направлены на повышение восстановительного потенциала кожи и могут значительно снизить проявления чувствительности и повысить качество жизни».

Ранее Алена Девятова рассказала, как избавиться от рубцов на коже после акне. Она посоветовала использовать пилинги.