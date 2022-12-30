18-летняя дочь Чарли Шина показала фигуру в купальнике на фоне снега

Модель и дочь актера Чарли Шина Сэми показала фигуру в купальнике на фоне снега

Американская фотомодель Сэми Шин поделилась снимками в откровенном образе и восхитила фанатов. Фотографии опубликованы на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

18-летняя дочь актера Чарли Шина и актрисы Дениз Ричардс разместила серию изображений, на которых она показала фигуру в купальнике серебристого цвета. На размещенных кадрах девушка позирует на фоне снега в красном колпаке с кружкой в руках. В качестве обуви манекенщица выбрала луноходы белого цвета, при этом волосы она распустила.

Подписчики оценили внешний вид Шин в комментариях под публикацией. «Тебе не холодно, красотка?», «Просто вау», «Спасибо Санте за такого эльфа», «Самая красивая девушка», «Мечта», — высказывались поклонники.

В сентябре модель Хелена Кристенсен снялась в нижнем белье и вызвала споры в сети. Знаменитость приняла участие в рекламной кампании модного бренда Coco de Mer Icons.