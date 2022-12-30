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15:03, 30 декабря 2022Интернет и СМИ

Популярный комик ответил на вопрос об отъезде из России

Комик Соболев заявил, что не планирует эмигрировать из России

Фото: @sobolev_tut

Популярный российский комик, бывший резидент шоу Comedy Club на канале ТНТ Илья Соболев ответил в Telegram на вопрос подписчика об отъезде из России. Он рассказал, что иногда бывает в других странах в отпуске, но не планирует эмигрировать.

«Россия — это же моя страна, я в ней живу. Разные есть периоды, разные есть ситуации. Сейчас непростая ситуация», — сказал Соболев в ответ на вопрос поклонника об эмиграции.

Комик добавил, что многие его знакомые остаются в России. При этом Соболев заявил, что периодически ездит на отдых за рубеж. По словам экс-резидента Comedy Club, сейчас он находится в Таиланде. «Буквально недавно был в Турции, до этого был в Чехии, до этого был в Испании», — уточнил он.

Ранее Соболев раскрыл отношение к россиянам, которые эмигрировали из страны. Он заявил, что не согласен с резкой критикой сограждан. Комик обратил внимание на то, что люди могут по разным причинам пытаться найти себе другое место жительства.

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Олег Давыдов
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