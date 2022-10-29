Популярный комик раскрыл отношение к эмигрировавшим россиянам

Комик Илья Соболев заявил о несогласии с критикой эмигрировавших россиян

Популярный российский комик Илья Соболев раскрыл отношение к соотечественникам, покинувшим страну. В своем Telegram-канале юморист заявил о несогласии с резкой критикой таких сограждан.

«Слушайте, а что за хейт в сторону тех, кто уехал и пытается сделать себе, устроить жизнь?» — задался вопросом Соболев, комментируя реакцию подписчиков на его репост в Telegram канала, в котором эмигрировавшие россияне делятся своими контактами. Он указал, что люди могут по разным причинам пытаться найти себе другое место жительства.

На новом месте же, по мнению комика, эмигрантам зачастую приходится очень сложно. «Там реально все разрозненные, и надо объединяться во что-то, и они пытаются что-то сделать, протянуть друг другу руку помощи», — рассудил он. Соболев также счел, что люди, осуждающие россиян за переезд в другую страну, сами не склонны к помощи окружающим.

Ранее Соболев также побывал в Болгарии и рассказал об удивившем его обычае. По словам юмориста, в этой стране местные жители вешают некрологи на уличных столбах.