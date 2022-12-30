В Telegram появились новые функции

В Telegram появились функции отправки скрытых медиа и установки профильных фото контактам

Мессенджер Telegram выпустил обновление, теперь пользователи могут отправлять скрытые медиа, устанавливать профильные фотографии контактам и пользоваться новыми инструментами в фоторедакторе. Об этих функциях сообщается на сайте мессенджера.

В приложении появилась возможность прятать фото и видео за искрящейся полупрозрачной обложкой. Получатель сообщения сможет увидеть содержимое файла только после того, как коснется обложки. Отмечается, что до этого можно было скрыть от собеседника только текст.

Также теперь в Telegram можно выбирать, как часто память устройства будет очищаться от материалов, загруженных из трех разных типов источников: чатов, групп и каналов (ранее в мессенджере можно было установить только общее время для удаления фотографий и видео вне зависимости от того, откуда они были загружены). В фоторедактор разработчики добавили кисть для нанесения эффекта размытия, чтобы скрыть лишние детали, а также возможность менять размер, шрифт и фон надписи на фото и видео.

Кроме того, пользователям мессенджера стала доступна функция установки профильных фото контактам. Причем снимок будет отображаться только у того, кто поставил его. Если человек скрыл свою профильную фотографию от некоторых контактов, то теперь он может загрузить публичную фотографию, которую будут видеть остальные пользователи.

«С этого обновления также доступна полная конфиденциальность для профильных фотографий. В разделе "Кто видит мою фотографию?" теперь можно выбрать вариант "Никто" — и добавить отдельных пользователей или целые группы в список исключений», — говорится на сайте.

Администраторы групп, в которых более 100 человек, смогут скрывать список участников. Также в приложение были добавлены новые анимированные эмодзи для платной подписки Telegram Premium. Список интерактивных эмодзи, при нажатии на которые на экране появляется полноэкранная анимация, также был пополнен для владельцев подписки.

Ранее в Роскачестве оценили безопасность Telegram и WhatsApp и рассказали, какой из этих мессенджеров надежнее. По мнению эксперта Сергея Кузьменко, Telegram является более безопасным сервисом для обмена сообщениями, чем WhatsApp.