Тиктокерша поделилась сомнительным способом хранить новогоднюю елку

Тиктокерша с ником @abitofme123 придумала убирать елку до следующего года наряженной

Подписчики пугают пользовательницу TikTok с ником @abitofme123 нашествием пауков, потому что она придумала убирать елку до следующего года наряженной. На сомнительный способ хранить новогоднюю елку, которым тиктокерша поделилась в сети, обратило внимание The Sun.

В видеоролике девушка показала украшенную игрушками и гирляндами елку, стоящую на чердаке. «Я ленивая или умная? — обратилась к своим подписчикам она. — Не нужно будет наряжать ее в следующем году, ура».

Одни похвалили идею девушки в комментариях и предложили ей укрыть елку от пыли. Другие предостерегают ее от подобных экспериментов, поскольку на чердаке в елке могут завестись пауки, она запылится или сломается.

Ранее пользовательница TikTok с ником @jlouofficial опубликовала ролик, в котором поставила огромную елку и удивилась ее размеру. Праздничная ель не вместилась в комнату автора видео, из-за чего она не смогла повесить на дерево все игрушки.