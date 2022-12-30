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20:35, 30 декабря 2022Забота о себе

Тиктокерша поделилась сомнительным способом хранить новогоднюю елку

Тиктокерша с ником @abitofme123 придумала убирать елку до следующего года наряженной

Кадр: @abitofme123

Подписчики пугают пользовательницу TikTok с ником @abitofme123 нашествием пауков, потому что она придумала убирать елку до следующего года наряженной. На сомнительный способ хранить новогоднюю елку, которым тиктокерша поделилась в сети, обратило внимание The Sun.

В видеоролике девушка показала украшенную игрушками и гирляндами елку, стоящую на чердаке. «Я ленивая или умная? — обратилась к своим подписчикам она. — Не нужно будет наряжать ее в следующем году, ура».

Одни похвалили идею девушки в комментариях и предложили ей укрыть елку от пыли. Другие предостерегают ее от подобных экспериментов, поскольку на чердаке в елке могут завестись пауки, она запылится или сломается.

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Александра Лисица
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