Девушка купила огромную елку и придумала необычный способ повесить игрушки

Тиктокерша поставила огромную елку и установила звезду на другом этаже из-за ее размеров

Пользовательница TikTok под ником @jlouofficial опубликовала ролик, в котором поставила огромную елку и удивилась ее размеру. Праздничная ель не вместилась в комнату автора видео, из-за чего она не смогла повесить на дерево все игрушки.

«Я не ожидала, какой высокой будет елка», — написала девушка. По ее словам, длина дерева составила 7,10 дюймов (около 239 сантиметров). Тиктокерша показала, что из-за размеров ели ее верхушка не поместилась в комнате и согнулась, из-за чего автор видео не смогла установить на нее светящуюся звезду.

В итоге девушка придумала необычный способ украсить дерево: она поднялась на второй этаж дома и в шутку установила звезду на полу ровно над тем местом, куда на первом этаже уперлась верхушки ели. «Размер имеет значение», — пошутила автор ролика.

Ранее другая пользовательница TikTok по имени Джина нашла маленькую белую мышь в рождественской елке и попросила о помощи. Женщина показала в видео, как полезла в елку рукояткой от швабры и обнаружила мышь, прячущуюся среди веток. Подпись к видео Джины гласила: «Помогите!». Ролик стал вирусным в социальной сети и набрал больше 2,5 миллиона просмотров.