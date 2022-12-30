В США рассказали об опасном инциденте с китайским истребителем

WSJ: истребитель КНР чуть не спровоцировал столкновение с самолетом-разведчиком США

В США рассказали об опасном инциденте над Южно-Китайским морем. Китайский истребитель совершил опасный маневр при перехвате американского самолета-разведчика в международном воздушном пространстве и чуть не спровоцировал столкновение. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на командование США в Индо-Тихоокеанском регионе.

По данным американских военных, 21 декабря истребитель J-11, которым управлял пилот ВМС Китая, пролетел «перед и в пределах 20 футов (шести метров) от носа» RC-135 ВВС США, вынудив самолет-разведчик «предпринимать маневры уклонения, чтобы избежать столкновения». В командовании подчеркнули, что американский самолет «законно проводил обычные операции над Южно-Китайским морем».

Отношения США и Китая обострились на фоне конкуренции в Южно-Китайском море и создания оборонного партнерства AUKUS между Канберрой, Лондоном и Вашингтоном с целью защиты интересов стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Пекин заявляет, что значительная часть международных вод в АТР принадлежит КНР. Речь идет о спорных морских пространствах в районах Тайваня, Филиппин, Вьетнама, Малайзии и других. Правительство Китая принимает меры для усиления контроля за морскими путями, через которые проходит мировая торговля.