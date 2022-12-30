Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:39, 30 декабря 2022Мир

В США рассказали об опасном инциденте с китайским истребителем

WSJ: истребитель КНР чуть не спровоцировал столкновение с самолетом-разведчиком США

Фото: U.S. Indo-Pacific Command / Reuters

В США рассказали об опасном инциденте над Южно-Китайским морем. Китайский истребитель совершил опасный маневр при перехвате американского самолета-разведчика в международном воздушном пространстве и чуть не спровоцировал столкновение. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на командование США в Индо-Тихоокеанском регионе.

Материалы по теме:
Идеальный шторм. Китай и США стягивают военные силы в Южно-Китайское море. Чем закончится битва за господство в регионе?
Идеальный шторм.Китай и США стягивают военные силы в Южно-Китайское море. Чем закончится битва за господство в регионе?
15 октября 2021
Тайвань наш! Китай готовит военное вторжение на мятежный остров. Чем грозит миру большой конфликт в Юго-Восточной Азии?
Тайвань наш!Китай готовит военное вторжение на мятежный остров. Чем грозит миру большой конфликт в Юго-Восточной Азии?
10 декабря 2021

По данным американских военных, 21 декабря истребитель J-11, которым управлял пилот ВМС Китая, пролетел «перед и в пределах 20 футов (шести метров) от носа» RC-135 ВВС США, вынудив самолет-разведчик «предпринимать маневры уклонения, чтобы избежать столкновения». В командовании подчеркнули, что американский самолет «законно проводил обычные операции над Южно-Китайским морем».

Отношения США и Китая обострились на фоне конкуренции в Южно-Китайском море и создания оборонного партнерства AUKUS между Канберрой, Лондоном и Вашингтоном с целью защиты интересов стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Пекин заявляет, что значительная часть международных вод в АТР принадлежит КНР. Речь идет о спорных морских пространствах в районах Тайваня, Филиппин, Вьетнама, Малайзии и других. Правительство Китая принимает меры для усиления контроля за морскими путями, через которые проходит мировая торговля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Кремль высказался о выборах президента России в 2024 году
Спад в сфере услуг в России ускорился
Саблист оценил информацию о разводе с олимпийской чемпионкой из-за отъезда в США
Дерипаска призвал отказаться от госкапитализма последних десяти лет
Пользователи сети озвучили главные просьбы к противоположному полу
Посла Китая в США назначили главой МИД Китая
Россиян предупредили о предлагающих бесплатный алкоголь в мессенджере аферистах
Известный бизнесмен подарил падчерицам подделки Cartier и был пойман на обмане
Белгородский губернатор назвал число погибших при обстрелах ВСУ мирных жителей
Переводы россиян за рубеж выросли в 27 раз
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.