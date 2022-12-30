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10:12, 30 декабря 2022Ценности

Парикмахер раскрыла оптимальную частоту мытья головы

Парикмахер Памела Моррисси посоветовала мыть голову два раза в неделю

Фото: Lindsay Cash / Unsplash

Владелица салона красоты Sobe Brown в Корке, Ирландия, Памела Моррисси раскрыла оптимальную частоту мытья головы. Соответствующий материал появился на сайте издания RSVP live.

Парикмахер рассказала, что волосы быстро становятся жирными из-за чрезмерного и частого мытья, поскольку кожа головы вырабатывает много сала. «Это происходит, когда ваша кожа головы "думает", что ей не хватает сала, и начинает его перепроизводить», — заявила она.

В связи с этим Моррисси посоветовала прибегать к данной процедуре два раза в неделю. «Если вы решите мыть волосы два раза в неделю, вы сохраните все натуральные масла на коже головы. Через несколько недель кожный покров восстановится, и жирность уменьшится», — пояснила она.

Кроме того, специалист объяснила, что во время мытья голову надо массировать подушечками пальцев, совершая при этом плавные круговые движения. После этого необходимо отжать пряди от лишней воды и нанести кондиционер на всю их длину, заключила Моррисси.

Ранее парикмахер Рэйчел Валентайн раскрыла пять простых способов улучшить состояние волос. В первую очередь специалист посоветовала мыть голову шампунем два раза. Она отметила, что перед нанесением кондиционера необходимо промокнуть пряди полотенцем.

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Мария Винар
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