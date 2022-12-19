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12:51, 19 декабря 2022Ценности

Парикмахер раскрыла пять простых способов улучшить состояние волос

Парикмахер Рэйчел Валентайн посоветовала мыть голову шампунем два раза

Кадр: @RACHELVALENTINEHAIR / TikTok

Парикмахер Рэйчел Валентайн раскрыла пять простых способов улучшить состояние волос. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

В первую очередь специалист посоветовала мыть голову шампунем два раза. Она отметила, что перед нанесением кондиционера необходимо промокнуть пряди полотенцем. «Если они мокрые, вы зря потратите свой кондиционер! В конечном итоге вы будете использовать меньше продукта и никакого смысла в этом не будет», — рассказала она.

Кроме того, эксперт порекомендовала использовать резинки, изготовленное из бархатной ткани и включить в свой уход за волосами несмываемое средство, которое направлено на придание блеска, защиту от горячих инструментов для укладки и предотвращение секущихся концов.

В заключение Валентайн рассказала, что для улучшения состояния прядей также можно применять масло розмарина. «Данное средство хорошо использовать, если волосы тонкие и плохо растут», — пояснила она.

В декабре доктор медицинских наук и сертифицированный дерматолог из Университета Брауна, США, Тиффани Либби раскрыла частоту мытья головы для каждого типа волос. По ее словам, вьющиеся и жесткие пряди необходимо поддерживать увлажненными. В связи с этим их необходимо мыть раз в неделю или десять дней, считает Либби. В то же время обладателям прямых и тонких волос врач посоветовала прибегать к данному процессу через день.

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Мария Винар
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