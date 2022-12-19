Парикмахер раскрыла пять простых способов улучшить состояние волос

Парикмахер Рэйчел Валентайн посоветовала мыть голову шампунем два раза

Парикмахер Рэйчел Валентайн раскрыла пять простых способов улучшить состояние волос. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

В первую очередь специалист посоветовала мыть голову шампунем два раза. Она отметила, что перед нанесением кондиционера необходимо промокнуть пряди полотенцем. «Если они мокрые, вы зря потратите свой кондиционер! В конечном итоге вы будете использовать меньше продукта и никакого смысла в этом не будет», — рассказала она.

Кроме того, эксперт порекомендовала использовать резинки, изготовленное из бархатной ткани и включить в свой уход за волосами несмываемое средство, которое направлено на придание блеска, защиту от горячих инструментов для укладки и предотвращение секущихся концов.

В заключение Валентайн рассказала, что для улучшения состояния прядей также можно применять масло розмарина. «Данное средство хорошо использовать, если волосы тонкие и плохо растут», — пояснила она.

В декабре доктор медицинских наук и сертифицированный дерматолог из Университета Брауна, США, Тиффани Либби раскрыла частоту мытья головы для каждого типа волос. По ее словам, вьющиеся и жесткие пряди необходимо поддерживать увлажненными. В связи с этим их необходимо мыть раз в неделю или десять дней, считает Либби. В то же время обладателям прямых и тонких волос врач посоветовала прибегать к данному процессу через день.