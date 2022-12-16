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12:20, 16 декабря 2022Ценности

Раскрыта частота мытья головы для каждого типа волос

Дерматолог Тиффани Либби посоветовала обладателям вьющихся волос мыть голову раз в неделю

Фото: lunopark / shutterstock

Доктор медицинских наук и сертифицированный дерматолог из Университета Брауна, США, Тиффани Либби раскрыла частоту мытья головы для каждого типа волос. Соответствующий материал появился на сайте издания Well + Good.

По ее словам, вьющиеся и жесткие пряди необходимо поддерживать увлажненными. В связи с этим их необходимо мыть раз в неделю или десять дней, считает Либби. В то же время обладателям прямых и тонких волос врач посоветовала прибегать к данному процессу через день.

Кроме того, специалист призвала читательниц обращать внимание на жирность кожи головы. «В летний сезон вам может потребоваться увеличить частоту мытья головы, но затем, в холодную погоду, нужно будет уменьшить», — пояснила эксперт.

В июне парикмахер Зои Ирвин указала на главные ошибки при мытье головы, которые могут негативно повлиять на качество волос. Специалистка назвала неправильным применение слишком большого количества шампуня и нанесение кондиционера на корни волос.

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Мария Винар
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