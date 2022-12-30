Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:12, 30 декабря 2022Бывший СССР

Кулеба заявил о берущей Украину в заложники Венгрии

Глава МИД Украины Кулеба: Венгрия берет Украину в заложники в борьбе за деньги от ЕС

Фото: Reuters

Венгрия, борясь с Еврокомиссией за свои деньги от Евросоюза (ЕС), берет Украину в заложники. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина.

По его словам, Венгрия вредила стране, когда пыталась вытянуть из санкционных списков некоторых физических и юридических лиц. «Это их борьба с Еврокомиссией, они сражаются за свои деньги и иногда в этой борьбе они берут Украину в заложники», — отметил он.

Кулеба также подчеркнул, что в высказываниях премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заметно «идеологическое совпадение» в понимании истории с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее Орбан заявил, что помешает воплотить план Европы по предоставлению Украине пакета помощи размером 18 миллиардов в 2023 году. По его словам, в таком случае ЕС может стать сообществом «государств-должников», а не сотрудничающих государств-членов. Он также предложил каждому государству выделять Украине помощь из собственного бюджета через двусторонние соглашения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Кулеба заявил о берущей Украину в заложники Венгрии
Президент Эстонии заявил о «проблемах поважнее» сноса советских памятников
Двое рабочих в Подмосковье пострадали при обрушении строительных лесов
Отказ России продавать нефть в соответствии с потолком цен опровергли
Названо количество желающих «не шевелиться» на каникулах москвичей
Летчик Ярошенко рассказал о желании отправиться в зону СВО
Освобожденный из американской тюрьмы Бут восхитился дорогами в Москве
Лия Ахеджакова объяснила причину отмены спектакля в Санкт-Петербурге
Бойцы ЧВК «Вагнер» рассказали об эвакуации мирных жителей под обстрелом танка
В подмосковной квартире женщина зарезала 28-летнюю подругу во время ссоры
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.