Кулеба заявил о берущей Украину в заложники Венгрии

Глава МИД Украины Кулеба: Венгрия берет Украину в заложники в борьбе за деньги от ЕС

Венгрия, борясь с Еврокомиссией за свои деньги от Евросоюза (ЕС), берет Украину в заложники. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина.

По его словам, Венгрия вредила стране, когда пыталась вытянуть из санкционных списков некоторых физических и юридических лиц. «Это их борьба с Еврокомиссией, они сражаются за свои деньги и иногда в этой борьбе они берут Украину в заложники», — отметил он.

Кулеба также подчеркнул, что в высказываниях премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заметно «идеологическое совпадение» в понимании истории с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее Орбан заявил, что помешает воплотить план Европы по предоставлению Украине пакета помощи размером 18 миллиардов в 2023 году. По его словам, в таком случае ЕС может стать сообществом «государств-должников», а не сотрудничающих государств-членов. Он также предложил каждому государству выделять Украине помощь из собственного бюджета через двусторонние соглашения.