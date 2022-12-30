Российский военный рассказал о ежедневных атаках ВСУ на запорожском направлении

Командир подразделения ВС РФ сообщил о ежедневных обстрелах ВСУ на запорожском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) каждый день обстреливают позиции российской армии на одном из участков на запорожском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира одного из подразделений Вооруженных сил (ВС) России.

«На данный момент ситуация не совсем спокойная… наши позиции атакуются ежедневно, но в основном это ствольная артиллерия. Мелкие диверсионно-разведывательные группы противника пытаются [атаковать] раза два-три в неделю», — сообщил военнослужащий.

Ранее командир расчета российских сил противовоздушной обороны (ПВО) рассказал, что находящиеся на запорожском направлении военные уничтожают ракеты американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS не менее трех раз в неделю.

До этого в декабре командир подразделения специального назначения ВС РФ рассказал об уменьшении числа диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) украинских военных на Запорожском направлении и столкновений с ними. По его словам, ДРГ «периодически появляются», однако «становится получше».