Командир спецназа рассказал о столкновениях с ДРГ на Запорожском направлении

Командир спецназа заявил об уменьшении числа украинских ДРГ на Запорожском направлении

Командир подразделения специального назначения Вооруженных сил (ВС) России рассказал журналистам об уменьшении числа диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) украинских военных на Запорожском направлении и столкновений с ними. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, ДРГ «периодически появляются», однако «становится получше». Командир отметил, что российские военные моментально реагируют в случае, если «чуть кто-то где-то полез», и не допускают, чтобы противник перешел в наступление.

Ранее командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» заявил, что под Сватово в Луганской народной республике (ЛНР) развернуты украинские ДРГ. По его словам, они находятся в «спящем» состоянии, ожидая приказа для ведения подрывной деятельности.