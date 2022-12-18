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21:51, 18 декабря 2022Бывший СССР

Командир спецназа рассказал о столкновениях с ДРГ на Запорожском направлении

Командир спецназа заявил об уменьшении числа украинских ДРГ на Запорожском направлении

Фото: Reuters

Командир подразделения специального назначения Вооруженных сил (ВС) России рассказал журналистам об уменьшении числа диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) украинских военных на Запорожском направлении и столкновений с ними. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, ДРГ «периодически появляются», однако «становится получше». Командир отметил, что российские военные моментально реагируют в случае, если «чуть кто-то где-то полез», и не допускают, чтобы противник перешел в наступление.

Ранее командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» заявил, что под Сватово в Луганской народной республике (ЛНР) развернуты украинские ДРГ. По его словам, они находятся в «спящем» состоянии, ожидая приказа для ведения подрывной деятельности.

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Марина Совина
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